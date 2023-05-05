МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

К 10.03 мск курс доллара снижается на 83 копейки, до 77,22 рубля. Минутами ранее курс американской валюты опускался до 76,98 рубля.

Курс евро при этом снижается на 79 копеек, до 85,39 рубля, юаня — 11 копеек, до 11,16 рубля.