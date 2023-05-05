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2023
https://1prime.ru/Forex/20230505/840537925.html
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
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. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже. К 10.03 мск курс доллара снижается на 83... ПРАЙМ, 05.05.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс доллара, курс рубля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 10.03 мск курс доллара снижается на 83 копейки, до 77,22 рубля. Минутами ранее курс американской валюты опускался до 76,98 рубля.
Курс евро при этом снижается на 79 копеек, до 85,39 рубля, юаня — 11 копеек, до 11,16 рубля.