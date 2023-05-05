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2023
https://1prime.ru/Forex/20230505/840538181.html
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля
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. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля 2023 года, следует из данных торгов. К 10.35 мск курс евро снижается на 1,35 рубля, до 84,83 рубля... ПРАЙМ, 05.05.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс евро, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля 2023 года, следует из данных торгов.
К 10.35 мск курс евро снижается на 1,35 рубля, до 84,83 рубля. Курс доллара при этом снижается на 1,25 рубля, до 76,8 рубля, юаня — на 17 копеек, до 11,1 рубля.