МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля 2023 года, следует из данных торгов. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта

К 10.35 мск курс евро снижается на 1,35 рубля, до 84,83 рубля. Курс доллара при этом снижается на 1,25 рубля, до 76,8 рубля, юаня — на 17 копеек, до 11,1 рубля.