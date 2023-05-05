МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к ощутимому росту после несущественного ослабления национальной валюты в самом начале торгов, доллар торгуется дешевле 77 рублей, евро — 85 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.10 мск падает на 1,53 рубля, до 76,52 рубля, юаня — на 20 копеек, до 11,07 рубля, евро — на 1,64 рубля, до 84,65 рубля.

В самом начале торгов курс доллара рос на 13 копеек, до 78,18 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,29 рубля, евро — на 1 копейку, до 86,19 рубля.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" резко увеличилась относительно средних значений текущей недели, при этом давление на позиции доллара усилилось. Мы продолжаем считать, что ключевую динамику на рынке задают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на укрепление рубля. Новостной фон также выступал фактором поддержки рублю — Минфин сохранит продажу юаней на сумму 2 миллиарда рублей ежедневно в течение месяца", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Он также отмечает, что рублю может оказывать поддержку подготовка компаний сырьевого сектора к сезону дивидендных выплат. Ориентиром для курса доллара на сегодняшние торги Жильников считает отметку в 77 рублей. Сдерживающим фактором для роста рубля, по его мнению, может стать фиксация коротких позиций спекулянтами в преддверии выходных.

"Мы продолжаем придерживаться идеи, что усиление рубля связано с сокращением операций конвертации зарубежными компаниями средств от продажи российских активов. Впрочем, поступили новости о том, что германская Henkel продала свои заводы в РФ с опцией возможного выкупа. Однако сумма сделки около 600 миллионов долларов вряд ли окажет существенное влияние на валютные торги", — полагает Андрей Кочетков из "Открытие Research".