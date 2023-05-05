МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в пятницу по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед публикацией данных об уровне безработицы и числе рабочих мест в США, свидетельствуют данные торгов. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

По состоянию на 13.45 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1026 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1011 доллара, курс доллара к иене снижается до 134,25 иены со 134,27 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,1%, до 101,3 пункта.

Американская валюта ослабевает перед выходом экономической статистики. В 15.30 минтруд США выпустит данные о безработице в стране, ожидается, что её уровень в апреле увеличился до 3,6% с 3,5% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 180 тысяч после увеличения на 236 тысяч в марте. Эти данные могут подсказать инвесторам степень темпов экономического роста в США.

Позитиву для курса евро способствует также решение Европейского центрального банка повысить учетную ставку в четверг на 0,25 процентного пункта, до 3,75%. Ужесточение кредитно-денежной политики способствует укреплению валюты.