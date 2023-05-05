МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Обвал иностранных валют против рубля, отмечающийся в последние два дня и что особенно неожиданно – в пятницу перед длинными выходными, может быть вызван, прежде всего, новостями о решении головного Raiffeisen Bank закрыть валютные корсчета всем российским банкам кроме своей локальной "дочки", что напоминает про "токсичность" недружественных валют и может способствовать активизации избавления от них, прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой. Цены на нефть ускорили рост до более чем двух процентов

Курсы иностранных валют к рублю в последние два дня активно падают, при этом в пятницу – перед длинными выходными — отмечается неожиданная активизация их продаж против рубля. Так, доллар в пятницу максимально падал на 1,79 рубля до 76,26 рубля (минимум с 24 марта), евро — на 1,95 рубля до 84,23 рубля (минимум с 3 апреля), юань — на 24 копейки до 11,03 рубля (минимум с 16 марта). Всего за два дня доллар, в частности, максимально терял уже 2,95 рубля.

В пятницу австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в России. "Новости про корсчета – это напоминание про "токсичность" недружественных валют – не потому, что их не стоит покупать, а потому, что держать в РФ валюту опасно/неудобно. Мне кажется, основная история с падением их курсов – именно в корсчетах Raiffeisen Bank", — говорит Полевой.

В 2022 году уже было несколько эпизодов, когда рубль резко рос на похожих новостях, например – на сообщениях о возможных санкция на НКЦ (Национальный клиринговый центр), осуществляющий клиринг на Мосбирже. Это могло заморозить доллары и евро на торговых счетах. "Спекулянтам же и "естественным" продавцам валюты (возможно, под будущие дивиденды) приходится "переворачиваться" в ту же сторону, чтобы не получить еще более низкий курс при продаже валюты "вовремя". Это усиливает общее курсовое движение в пятницу", — добавляет эксперт.

"Таким образом, резкий рост рубля в пятницу связываем исключительно с финансовыми потоками (возможно из-за новостей от Raiffeisen). Мы сохраняем прогноз по курсу доллара 74-76 рублей на горизонте 3-6 месяцев. Но волатильность курса вокруг этих "средних" уровней может оставаться высокой. В целом, любой курс в диапазоне 70-80 рублей сейчас выглядит нормально с точки зрения платежного баланса", — резюмирует Полевой.