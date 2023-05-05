МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Обвал иностранных валют против рубля, отмечающийся в последние два дня и что особенно неожиданно – в пятницу перед длинными выходными, может быть вызван, прежде всего, новостями о решении головного Raiffeisen Bank закрыть валютные корсчета всем российским банкам кроме своей локальной "дочки", что напоминает про "токсичность" недружественных валют и может способствовать активизации избавления от них, прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой.

Добыча нефти.

Цены на нефть ускорили рост до более чем двух процентов

Курсы иностранных валют к рублю в последние два дня активно падают, при этом в пятницу – перед длинными выходными — отмечается неожиданная активизация их продаж против рубля. Так, доллар в пятницу максимально падал на 1,79 рубля до 76,26 рубля (минимум с 24 марта), евро — на 1,95 рубля до 84,23 рубля (минимум с 3 апреля), юань — на 24 копейки до 11,03 рубля (минимум с 16 марта). Всего за два дня доллар, в частности, максимально терял уже 2,95 рубля.

В пятницу австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в России. "Новости про корсчета – это напоминание про "токсичность" недружественных валют – не потому, что их не стоит покупать, а потому, что держать в РФ валюту опасно/неудобно. Мне кажется, основная история с падением их курсов – именно в корсчетах Raiffeisen Bank", — говорит Полевой.

В 2022 году уже было несколько эпизодов, когда рубль резко рос на похожих новостях, например – на сообщениях о возможных санкция на НКЦ (Национальный клиринговый центр), осуществляющий клиринг на Мосбирже. Это могло заморозить доллары и евро на торговых счетах. "Спекулянтам же и "естественным" продавцам валюты (возможно, под будущие дивиденды) приходится "переворачиваться" в ту же сторону, чтобы не получить еще более низкий курс при продаже валюты "вовремя". Это усиливает общее курсовое движение в пятницу", — добавляет эксперт.

"Таким образом, резкий рост рубля в пятницу связываем исключительно с финансовыми потоками (возможно из-за новостей от Raiffeisen). Мы сохраняем прогноз по курсу доллара 74-76 рублей на горизонте 3-6 месяцев. Но волатильность курса вокруг этих "средних" уровней может оставаться высокой. В целом, любой курс в диапазоне 70-80 рублей сейчас выглядит нормально с точки зрения платежного баланса", — резюмирует Полевой.