МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара поднимается к основным мировым валютам в пятницу вечером, в том числе к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают сильную статистику по рынку труда США. Объем ФНБ за апрель вырос на 570 миллиардов рублей

По состоянию на 17.21 мск курс евро к доллару снижался до 1,1 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1011 доллара, курс доллара к иене поднимался до 134,81 иены со 134,27 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 101,57 пункта.

До открытия торгов была опубликована макростатистика по безработице в США в прошлом месяце. Согласно официальным данным, безработица в апреле неожиданно снизилась до 3,4% с уровня марта в 3,5%, аналитики ждали рост до 3,6%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 253 тысячи вместо ожидаемых 180 тысяч. Сильная статистика поддержала стоимость американской валюты.

Статистика является одним из важнейших показателей для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения о монетарной политике. Теперь, по данным CME Group, 97,2% аналитиков закладывают сохранение ставки ФРС в июне на уровне 5-5,25% годовых, остальные 2,8% все же допускают ее повышение на 25 базисных пунктов.

Сдерживает евро негативная статистика по еврозоне. Так, розничные продажи в еврозоне в марте упали на 1,2% к февралю, хотя ожидалось лишь незначительное уменьшение на 0,1%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в марте уменьшился на 3,8%. Аналитики ожидали снижения на 3,1%.