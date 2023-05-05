Доллар на Мосбирже завершил неделю падением до 77,38 рубля
Доллар на Мосбирже завершил неделю падением до 77,38 рубля, юань — до 11,17 рубля
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 77,38 рубля и 11,17 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 67 копеек, до 77,38 рубля, юаня — на 10 копеек, до 11,17 рубля, евро — на 72 копейки, до 85,46 рубля.
За неделю доллар упал на 2,87 рубля, юань — на 40 копеек, евро — на 3,22 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230505/840542869.html
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