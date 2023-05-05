МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 77,38 рубля и 11,17 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Объем торгов юанями расчетами "завтра" достиг рекорда

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 67 копеек, до 77,38 рубля, юаня — на 10 копеек, до 11,17 рубля, евро — на 72 копейки, до 85,46 рубля.

За неделю доллар упал на 2,87 рубля, юань — на 40 копеек, евро — на 3,22 рубля.