МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Рубль показывает разнонаправленную динамику в начале торгов понедельника: американская валюта снижается до 77,38 рубля, китайская валюта почти не меняется в цене и остается на отметке 11,17 рубля, европейская валюта дорожает до 85,6 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль продолжает расти к основным торгуемым на Московской бирже валютам

Курс доллара расчетами завтра на 7.05 мск снижается на 3 копейки, до 77,38 рубля, курс юаня не меняется и остается на отметке 11,17 рубля, курс евро растет на 14 копеек, до 85,6 рубля.