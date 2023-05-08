Курс рубля в начале торгов показывает разнонаправленную динамику
Мосбиржа: курс рубля повышается к доллару, стабиле к юаню и снижается к евро
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Рубль показывает разнонаправленную динамику в начале торгов понедельника: американская валюта снижается до 77,38 рубля, китайская валюта почти не меняется в цене и остается на отметке 11,17 рубля, европейская валюта дорожает до 85,6 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами завтра на 7.05 мск снижается на 3 копейки, до 77,38 рубля, курс юаня не меняется и остается на отметке 11,17 рубля, курс евро растет на 14 копеек, до 85,6 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230508/840549699.html
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