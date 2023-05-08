Юань снизился против доллара США в первый день торговой недели
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В понедельник юань снизился против американской валюты отчасти в результате расхождения траекторий процентных ставок в Китае и в США. Давление на юань также отказывает обеспокоенность инвесторов перспективами экспорта из Китая в этом году.
По словам информированных источников, Пекин призвал коммерческие банки понижать ставки по депозитам, пытаясь направить большие сбережения на расходы и более производительные инвестиции.
Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар США/китайский юань на 6,9158 против 6,9114 в пятницу. На континентальном рынке пара открылась на 6,9130, а в середине сессии торговалась по 6,9153.
Организаторы Кантонской ярмарки — крупнейшего в Китае торгового мероприятия — сообщили, что сумма подписанных на ней экспортных контрактов была меньше, чем до пандемии, хотя и превысила ожидания.
По мнению аналитиков OCBC Bank, наблюдавшаяся во время ярмарки слабость спроса усилила ожидания проблем у экспортеров в этом году.
"Мы заметили, что вызванный отменой карантинных мер оптимизм с апреля угасает, и индекс юаня снизился до минимума с начала этого года 99,15", — сказал валютный аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.
Участники рынка ждут выходящих во вторник данных по экспорту из Китая за апрель, а также ожидаемых на этой неделе отчетов по кредитованию и инфляции.
По словам трейдеров, позитивные данные могут поддержать юань.
На момент написания статьи индекс доллара снизился до 101,174 от уровня закрытия предыдущей сессии 101,214.
https://1prime.ru/Forex/20230508/840549995.html