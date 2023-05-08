Экс-премьер Малайзии заявил о возможностях стран Азии торговать в нацвалюте
Экс-премьер Малайзии: многие страны Азии уже имеют возможность торговать в своей валюте
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ПЕКИН, 8 мая — ПРАЙМ. Многие страны Азии уже имеют возможность осуществлять международную торговлю в своей валюте, заявил бывший премьер Малайзии Махатхир Мохамад в интервью китайской газете Global Times.
"Сейчас очень многие страны отказываются от использования американской валюты в торговле. Россия, например, настаивает на том, чтобы торговля была в рублях, российской валюте. И многие страны чувствуют, что им необходимо покупать американскую валюту, а когда ее покупаешь, она приобретает высокую стоимость. Поэтому, если у них есть возможность пользоваться своей валютой, то они так и будут делать", — сказал он.
По словам политика, предложение о том, что в Восточной Азии должна быть валюта для торговли, которое он когда-то вносил, теперь доступно для многих стран.
"США получают прибыль от того, что их валюта используется в качестве торговой. Поэтому, когда мы предлагаем заменить доллар торговой валютой Восточной Азии, США проявляют недовольство и проводят кампании против этого", — отметил он.
https://1prime.ru/Forex/20230508/840550135.html
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