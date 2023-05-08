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2023
https://1prime.ru/Forex/20230508/840550630.html
Рубль перешел к укреплению в ходе торгов понедельника
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Курс рубля перешел к укреплению к другим основным торгуемым валютам после разнонаправленной динамики в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 08.05.2023
валюта, рынки, новости, рубль, мосбиржа, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к укреплению к другим основным торгуемым валютам после разнонаправленной динамики в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск снижается на 20 копеек, до 77,18 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,13 рубля, курс евро опускается на 6 копеек, до 85,40 рубля
При этом июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,25%, до 76,24 доллара.
В самом начале торгов курс доллара доллара снижался на 3 копейки, курс юаня не менялся и находился на отметке 11,17 рубля, курс евро рос на 14 копеек, до 85,60 рубля.