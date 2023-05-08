МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к укреплению к другим основным торгуемым валютам после разнонаправленной динамики в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск снижается на 20 копеек, до 77,18 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,13 рубля, курс евро опускается на 6 копеек, до 85,40 рубля

При этом июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,25%, до 76,24 доллара.

В самом начале торгов курс доллара доллара снижался на 3 копейки, курс юаня не менялся и находился на отметке 11,17 рубля, курс евро рос на 14 копеек, до 85,60 рубля.