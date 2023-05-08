МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара опускается к евро в преддверии выхода данных, которые могут показать, что процесс замедления высокой инфляции в США прекратился, свидетельствуют данные торгов. Биржа Binance дважды за два дня приостанавливала вывод биткоинов

По состоянию на 14.23 мск курс евро к доллару растет до 1,1048 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1017 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 135,04 иены со 134,83 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,15%, до 101,06 пункта.

Одним из главных событий ближайших дней для инвесторов могут станут данные о потребительских ценах в США, публикация которых запланирована на среду. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как это было зафиксировано и месяцем ранее.

Данные об инфляции представляют в том числе важность для Федеральной резервной системы США в принятии решения о монетарной политике. По данным CME Group, 91,5% аналитиков полагают, что по итогам следующего заседания регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых.

Повышение учетной ставки положительно для доллара, а снижение — негативно. Но и сама инфляция и её динамика обратно пропорциональны укреплению или ослаблению нацвалюты.