МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник подешевел по отношению к другим основным торгующимся валютам, американская валюта завершила сессию на уровне 78,19 рубля, китайская – на 11,24 рубля, европейская — на 86,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Американские индексы опускаются на торгах понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 81 копейку, до 78,19 рубля, юаня – на 8 копеек, до 11,24 рубля, евро — на 79 копеек, до 86,25 рубля.