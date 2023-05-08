Курс доллара на Московской бирже завершил день ростом до 78,19 рубля, юаня - до 11,24 рубля
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник подешевел по отношению к другим основным торгующимся валютам, американская валюта завершила сессию на уровне 78,19 рубля, китайская – на 11,24 рубля, европейская — на 86,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 81 копейку, до 78,19 рубля, юаня – на 8 копеек, до 11,24 рубля, евро — на 79 копеек, до 86,25 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230508/840552927.html
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