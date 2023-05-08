МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился, рубль в парах с долларом, евро и юанем подешевел на невысоких объемах торгов, следует из динамики торгов Московской биржи. Курс доллара вырос до 78,19 рубля в понедельник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,42% — до 2527,59 пункта, долларовый РТС — на 1,39%, до 1019,29 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 81 копейку, до 78,19 рубля, а юань — на восемь копеек, до 11,24 рубля, евро — на 79 копеек, до 86,25 рубля.

Объем торгов юанем составил почти 16,256 миллиарда рублей против более 12,42 миллиарда по доллару и 2,2 миллиарда по евро.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent к 19.29 мск растет на 2,02%, до 76,82 доллара за баррель.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК И РУБЛЬ — ВНИЗ

"Акции нефтяных компаний двигались вверх вслед за мировыми ценами на жидкое углеводородное сырье. Бумаги банка "Санкт-Петербург" корректируются после прохождения дивидендной осечки, состоявшегося 5 мая, при этом доходность выплат составляет 13% годовых", — отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

"Российский рынок акций в понедельник торговался преимущественно в умеренном минусе. Межпраздничный характер торгов ожидаемо отличался невысокими оборотами торгов. Из факторов поддержки можно выделить слабость рубля и восстановление цен на нефть, наметивших возвращение к 80 долларам за баррель", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Он добавляет, что негативом выступают новости о готовящемся одиннадцатом пакете антироссийских санкций ЕС и ожидания обострения в зоне проведения спецоперации на Украине. В то же время эксперт отмечает сдержанный настрой на европейских биржах.

В лидерах снижения — обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (-16,73%), акции МКБ (-2,7%), ТМК (-2,26%), "Ренессанс Страхования" (-2,15%), "Аэрофлота" (-2,05%), а также расписки "Эталона" (-1,9%), Ozon (-1,8%) и акции "Распадской" (-1,79%).

В лидерах роста — префы "Транснефти" (+2,26%), бумаги "Татнефти" (префы на вечерних торгах поднимаются на 1,63%, обыкновенные акции — на 2,12%), акции "Лукойла" (+1,26%), ММК (+1,15%), Polymetal (+0,93%), а также акции "ВСМПО-Ависма" (+0,91), "Северстали" (+0,86%).

"Рубль в межпраздничную торговую сессию нес умеренные потери к доллару. Валютная пара вернулась на уровни выше отметки 78. При этом нефтяные котировки "смотрели" вверх, как и индекс государственных облигаций RGBI. Российская валюта может испытывать давление со стороны геополитического фактора, а также — с временным лагом — из-за снижения нефтяных цен в апреле", — комментирует итоги торгов на валютном рынке в понедельник Бахтин.

ПРОГНОЗЫ

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на начало предстоящих торгов: 77-80 рублей, 85-88 рублей и 11,15-11,5 рубля", — говорит Чернов из Freedom Finance Global.

По прогнозу аналитика, для индекса Мосбиржи на открытие торгов 10 мая актуальным будет диапазон 2500-2550 пунктов, для РТС: 1000-1060 пунктов.

После праздников можно ожидать возвращения активности покупателей, среднесрочный тренд на нашем рынке остается растущим, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Его прогноз по индексу Мосбиржи на 10 мая — 2500-2600 пунктов.

По его оценкам, в среду пара доллар-рубль может торговаться в диапазоне 77,5-79,5 рубля.