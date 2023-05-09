МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Доллар США подрос во вторник, после того как опубликованные в понедельник результаты опроса показали, что условия кредитования в США не так плохи, как ожидалось. Британский фунт торговался вблизи 12-месячного максимума перед заседанием Банка Англии, которое состоится на этой неделе. Годовой рост цен на еду в Великобритании достиг рекорда по итогам апреля

Согласно вышедшим во вторник официальным данным, импорт Китая в апреле упал на 7,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а рост экспорта замедлился до 8,5% с 14,8% в марте.

Юань слабо отреагировал на эти данные. На момент написания статьи на оффшорных торгах юань торговался со снижением на 0,1%, по 6,9287 за доллар США.

Квартальный опрос, результаты которого были опубликованы Федеральной резервной системой в понедельник, показал, что, хотя американские банки и продолжали ужесточать условия кредитования для компаний и домохозяйств в начале этого года, это, скорее, стало следствием агрессивного повышения процентных ставок ФРС, нежели потрясений в банковском секторе.

Опрос ФРС стал одним из первых исследований, позволяющих оценить настроения в банковском секторе после череды банкротств, начавшейся в марте с краха Silicon Valley Bank и потрясшей мировые финансовые рынки.

После выхода результатов опроса доллар США немного укрепился вслед за ростом доходности американских казначейских облигаций, тогда как трейдеры пересматривали оценки масштабов понижения ключевой процентной ставки, которое ФРС может счесть целесообразным позднее в этом году для ослабления стресса в банковском секторе. В США заканчиваются меры для избежания дефолта, заявила Йеллен

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,13%, по 1,0990. Японская иена укрепилась примерно на 0,05%, до 135,04 за доллар США, чему отчасти способствовали заявления управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды.

Уэда сказал во вторник, что Банк Японии завершит программу управления кривой доходности и перейдет к сокращению своего баланса, когда будет больше уверен в перспективе стабилизации инфляции на уровне 2%.

Доходность двухлетних гособлигаций США опустилась чуть ниже 4%. В понедельник она впервые примерно за неделю поднялась выше этой отметки.

Доходность 10-летних гособлигаций на момент написания статьи составляла 3,4995%. Накануне она выросла на более чем 5 базисных пунктов.

"Результаты опроса были не так плохи, как ожидалось. Наблюдается некоторое ужесточение условий кредитования, — сказал аналитик National Australia Bank Родриго Катрил. — Но в целом на этой стадии результаты опроса не указывают на приближение кризиса кредитования".

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, вырос на 0,03%, до 101,47, но оставался недалеко от достигнутых недавно минимумов.

"Доллар не получил сильного толчка", — сказал Катрил. По его мнению, динамику рынка в большей степени определяют рискованные валюты, которые торгуются при поддержке роста цен на сырьевые товары.

Цены на нефть в понедельник выросли более чем на 2% на фоне ослабления опасений по поводу рецессии в США после выхода результатов опроса по кредитованию в понедельник и сильного отчета по рынку труда в прошлую пятницу. СМИ раскрыло, как Россия одурачила ОПЕК

Сырьевые валюты, в том числе австралийский и новозеландский доллары, ослабли в начале азиатских торгов, но держались вблизи многонедельных максимумов, достигнутых в ходе предыдущей сессии.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась с понижением на 0,05%, по 0,67775. В понедельник она достигала максимума примерно за три недели на отметке 0,6804.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,2%, по 0,6332, после роста до одномесячного максимума 0,63585 накануне.

Пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,03%, до 1,2614, но торговалась недалеко от достигнутого в понедельник 12-месячного максимума 1,2668.

Ожидается, что на заседании в четверг Банк Англии повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%.

"Банк Англии неохотно повышает ставки, заявляя, что ожидает замедления инфляции и обеспокоен ростом стоимости жизни и ослаблением экономики", — сказал Катрил.

"Вместе с тем в этом году британская экономика доказала свою устойчивость", — добавил он, отметив, что для инвесторов важными будут сигналы центрального банка.