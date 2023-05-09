МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Китайский юань снизился против доллара США во вторник под давлением признаков ослабления импульса второй по величине экономики мира. Инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые выйдут в среду. Объем торгов юанями расчетами "завтра" достиг рекорда

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал на прошлой неделе, что решения по денежно-кредитной политике будут приниматься в зависимости от данных, и просигнализировал о вероятности паузы в цикле повышения процентных ставок.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на максимальном с 13 марта уровне 6,9255 против 6,9158 в понедельник. На континентальном рынке пара открылась на 6,9180, поднималась до максимума с 28 апреля 6,9265, а в середине сессии торговалась по 6,9220.

Ранее во вторник вышли данные по внешней торговле Китая за апрель, показавшие, что восстановление его экономики остается неровным, и это усилило понижательное давление на юань.

Опубликованные в понедельник данные показали, что в апреле по сравнению с таким же периодом прошлого года импорт в Китай резко сократился, а рост экспорта из него замедлился.

"Возможно, что сокращение экспорта Китая продолжится и достигнет дна позднее в этом году, — говорят аналитики Capital Economics. — Воздействие повышения процентных ставок в развитых экономиках продолжает распространяться, а проблемы в мировой банковской системе спровоцировали ужесточение условий кредитования, что оказывает давление на экономическую активность".

Участники рынка ждут данных, в том числе отчетов по инфляции и кредитованию в Китае.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 101,42 от уровня закрытия предыдущей сессии 101,377. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,9249.