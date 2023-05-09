МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и опускается к иене накануне публикации данных, которые могут показать прекращение замедления высокой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. ЕС может запретить экспорт ряда российских товаров в третьи страны

По состоянию на 15.04 мск курс доллара к иене снижается до 134,95 иены со 135,08 иены.

Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0962 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1004 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,29%, до 101,67 пункта.

В среду будут опубликованы данные о темпах инфляции в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как это было зафиксировано и месяцем ранее.

Позднее в тот же день министерство финансов США предоставит отчет о бюджете. Аналитики ожидают профицита бюджета США в размере 235 миллиардов долларов после дефицита в 378 миллиардов месяцем ранее.