Доллар дешевеет к иене накануне выхода данных об инфляции в США
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и опускается к иене накануне публикации данных, которые могут показать прекращение замедления высокой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.04 мск курс доллара к иене снижается до 134,95 иены со 135,08 иены.
Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0962 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1004 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,29%, до 101,67 пункта.
В среду будут опубликованы данные о темпах инфляции в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как это было зафиксировано и месяцем ранее.
Позднее в тот же день министерство финансов США предоставит отчет о бюджете. Аналитики ожидают профицита бюджета США в размере 235 миллиардов долларов после дефицита в 378 миллиардов месяцем ранее.
https://1prime.ru/Forex/20230509/840556316.html
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