МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник снизился против доллара США, однако оставался вблизи однолетнего максимума в ожидании решения Банка Англии по процентным ставкам, которое станет известно позднее на текущей неделе. Доллар дешевеет к иене и дорожает к евро

К 09.04 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с понижением на 0,3%, по 1,26145, а пара евро/фунт опустилась до 0,8706.

Фунт остается вблизи достигнутого в понедельник максимума с 26 апреля 2022 года 1,26680 доллара.

Экономические данные Великобритании, которой пока удавалось избежать глубокой рецессии, оказались сильнее, чем ожидалось, и это способствовало сильной динамике фунта.

Британская валюта также получила поддержку ввиду ослабления доллара, оказавшегося под давлением в связи с замедлением инфляции в США и растущими ожиданиями по поводу того, что Федеральная резервная система приближается к концу цикла повышения процентных ставок.

Банк Англии с декабря 2021 года повысил процентные ставки 11 раз с целью добиться замедления инфляции, достигшей двузначных показателей.

В дальнейшем ключевым фактором будет то, как Банк Англии справится с ожиданиями рынка, полагает Саймон Харви, глава отдела валютного анализа в Monex Europe.

"Учитывая тот факт, что Банк Англии постоянно пытается развеять ожидания рынка, британский фунт, вероятно, резко вырастет, если среднесрочные рыночные прогнозы инфляции не укажут на существенное замедление темпов роста цен до уровней ниже целевого уровня (центрального банка), составляющего 2,0%", — сказал он.

Трейдеры оценивают в 98,0% вероятность повышения ставок Банка Англии на 25 базисных пунктов по итогам заседания на текущей неделе.

Кроме того, на рынке ждут данных по инфляции в США, которые должны выйти в среду и показать, какого прогресса достигла крупнейшая экономика мира в борьбе с инфляцией.