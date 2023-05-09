Украина получила от Евросоюза 20 миллиардов долларов
Украина получила от Евросоюза 20 миллиардов долларов в виде помощи с февраля 2022 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Украина с февраля 2022 года получила от Евросоюза 20 миллиардов долларов для поддержки экономической и финансовой стабильности страны, сообщил на заседании членов правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
"С начала… (конфликта на Украине – ред.) ЕС стал основным донором для украинского бюджета, 20 миллиардов долларов страны-члены ЕС и их институции предоставили для поддержки экономической и финансовой стабильности страны", — сказал Шмыгаль в опубликованном в своем телеграм-канале видео заседания.
Он также добавил, что Украине удалось договориться с ЕС о продлении "транспортного и экономического безвиза еще на один год".
В апреле министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что с 2022 года на финансирование бюджета удалось привлечь 14 миллиардов долларов и 1,2 миллиарда евро внешней помощи от Всемирного банка в рамках целевого фонда.
Раннее он сообщал, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://1prime.ru/Forex/20230509/840556984.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.