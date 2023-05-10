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2023
https://1prime.ru/Forex/20230510/840559556.html
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Российская валюта укрепляется в начале торгов среды: курс доллара снижается до 77,88 рубля, юаня — до 11,20 рубля, евро — до 85,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 10.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российская валюта укрепляется в начале торгов среды: курс доллара снижается до 77,88 рубля, юаня — до 11,20 рубля, евро — до 85,68 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 7.09 мск снижается на 31 копейку, до 77,88 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,20 рубля, евро — на 57 копеек, до 85,68 рубля.