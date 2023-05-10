МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российская валюта укрепляется в начале торгов среды: курс доллара снижается до 77,88 рубля, юаня — до 11,20 рубля, евро — до 85,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций и рубль снизились в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" к 7.09 мск снижается на 31 копейку, до 77,88 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,20 рубля, евро — на 57 копеек, до 85,68 рубля.