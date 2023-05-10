МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары торговались в узких диапазонах в среду перед выходом отчета по инфляции в США. Надежды трейдеров на то, что ключевая ставка Федеральной резервной системы уже достигла пика, ослабли, а обеспокоенность отсутствием прогресса в проходящих в Вашингтоне переговорах о потолке государственного долга подорвала уверенность инвесторов. В Австралии прогнозируют первый профицит бюджета за 15 лет

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась без значительных изменений, по 0,6762. Накануне пара опускалась на 0,3%, до 0,6747, в результате укрепления американского доллара на опасениях относительно переговоров по госдолгу и ухудшения ситуации на фондовых рынках.

Сопротивление пары находится на трехнедельном максимуме 0,6804, которого она достигала всего два дня назад, а поддержка — на уровне скользящей средней за 200 дней, расположенной на 0,6727.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6337. Ранее она снижалась на 0,2%, до 0,6319. Сопротивление пары расположено на 0,6358, а ключевая поддержка — на 0,6160.

Рынки с нетерпением ждут выхода отчета по инфляции в США позднее в среду. Опубликованный на прошлой неделе отчет по рабочим местам ударил по надеждам на скорый переход ФРС к смягчению денежно-кредитной политики. Экономисты полагают, что инфляция покажет свою устойчивость, прогнозируя рост обоих (общего и базового) индексов потребительских цен (CPI) в апреле на 0,4%.

Котировки фьючерсов предполагают, что ключевая ставка ФРС уже достигла своего пика, и что до конца года она будет понижена на 60 базисных пунктов.

"Если CPI окажутся выше прогнозов, это будет очень негативным фактором для рискованных активов, потому что поставит ФРС в трудную ситуацию, породив трехсторонний конфликт между обеспокоенностью высокой инфляцией, перспективой замедления роста и необходимостью решать проблемы банковского сектора", — говорит Алан Раскин, стратег-аналитик Deutsche Bank.

"С другой стороны, более слабый базовый CPI окажется очень позитивным фактором для рискованных активов, а также таких валют, как австралийский, новозеландский и канадский доллары", — добавляет он.

Правительство Австралии объявило во вторник о выходе на бюджетный профицит впервые за 15 года, что позволит принять меры для поддержки малообеспеченных семей в условиях подорожания жизни.

Джордж Тарену, главный экономист UBS, отмечает, что в целом австралийский бюджет по-прежнему носит стимулирующий характер. По его мнению, Резервный банк Австралии вновь поднимет процентные ставки, вероятнее всего в июле.

"Мы также теперь считаем, что РБА вряд ли перейдет к понижению ключевой ставки в этом году", — добавляет Тарену.

В финансовом году, завершающемся в июне 2024 года, правительство Австралии планирует продать казначейских облигаций на сумму около 75 млрд австралийских долларов (51 млрд долларов США) против 80 млрд австралийских долларов в текущем финансовом году.