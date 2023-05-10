МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Китайский юань снизился в среду под давлением вышедших во вторник данных по внешней торговле, которые ухудшили перспективы роста экономики. Кроме того, свою роль сыграло увеличение разницы между доходностью облигаций США и Китая. Белый дом: дефолт США станет подарком России и Китаю

В апреле положительное сальдо торгового баланса Китая превысило прогноз и составило 90 млрд долларов США, но импорт резко сократился, а рост экспорта замедлился.

"Инвесторы скептически относятся к юаню, и им нужны доказательства того, что восстановление экономики основано не только на внутреннем потреблении, но и на внешнем спросе", — сказал аналитик Societe Generale Ки Ен Сон.

В то же время доходность государственных облигаций Китая снижается, а доходность долга США растет, что также оказывает давление на юань.

Доходность десятилетних облигаций Китая на прошлой неделе опускалась до минимума с ноября 2,73%, а в среду составляла 2,745%, тогда как доходность аналогичного долга США находилась на уровне 3,51%.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,9240, а на момент написания статьи торговалась по 6,9272. Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на уровне 6,9299 против 6,9255 во вторник.

"Большое положительное сальдо торгового баланса Китая поддерживает юань, но потоки на фондовые рынки могут ослабнуть, потому что инвесторы наблюдают очень неровное восстановление спроса после отмены антиковидных ограничений", — написали аналитики DBS клиентам в среду.

Индекс доллара снизился до 101,541 от уровня закрытия вторника 101,605.

Участники рынка ждут выходящих позднее в среду данных по инфляции в США. Опубликованный на прошлой неделе сильный отчет о занятости просигнализировал о вероятности более жесткой, чем ожидалось, политики ФРС.

Оффшорный юань снизился на 0,06%, до 6,9313 за доллар США.