МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром слабо меняется к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в преддверии публикации статистики инфляции в США, следует из данных торгов. Валюты Австралии и Новой Зеландии торгуются в узких диапазонах

По состоянию на 9.03 мск курс евро к доллару растет до 1,0968 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0960 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 135,34 иены со 134,38 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,04%, до 101,65 пункта.

Позже в среду днем будут опубликованы данные о темпах инфляции в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как это было зафиксировано и месяцем ранее.

Данные об инфляции представляют в том числе важность для Федеральной резервной системы США в принятии решения о монетарной политике. По данным CME Group, 74,2% аналитиков полагают, что по итогам следующего заседания регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых.

Повышение учетной ставки положительно влияет на доллар, а снижение — негативно. При этом сама инфляция и ее динамика обратно пропорциональны укреплению или ослаблению нацвалюты. С учётом отсутствия ожидаемых изменений в этих параметрах и курс доллара сильно не меняется.

Кроме того, позже вечером министерство финансов США предоставит отчет о бюджете. Аналитики ожидают профицита в размере 235 миллиардов долларов после дефицита в 378 миллиардов месяцем ранее.