МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс рубля ощутимо укрепляется к доллару, юаню и евро в первой половине торгов среды, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций и рубль снизились в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.11 мск снижается на 1,08 рубля, до 77,11 рубля, юаня — на 13 копеек, до 11,11 рубля, евро — на 1,71 рубля, до 84,54 рубля.

При этом июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,06%, до 76,62 доллара за баррель.

В самом начале торгов курс доллара снижался лишь на 33 копейки, до 77,88 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,2 рубля, евро — на 57 копеек, до 85,68 рубля.

"После майских праздников торговые объемы на валютном и фондовом рынках должны вернуться к прежним значениям. Утренняя сессия открылась снижением по рублевым парам… Ситуация по нефти остается неопределенной, поскольку неизвестно, какая будет выходить статистика в США и Китае. Покупатели встретили сопротивление на отметке 77,4 доллара. По оценкам BitRiver, если его получится сегодня пройти, то цена восстановится до 80 долларов к 12 мая. От этого рубль получит поддержку", — говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он также ожидает, что в ближайшие дни курс доллара будет стабилен и окажется в диапазоне 75-78,5 рубля, сохраняя при этом возможность откатиться до 80 рублей.

"На текущей неделе мы считаем актуальным диапазон 75-78 рублей По нашим оценкам, укрепление рубля прошлой недели еще не исчерпано, ввиду чего сохраняется потенциал роста. Отметим, что на внешних рынках американская валюта к корзине шести развитых валют взяла паузу в снижении, торгуясь у важных уровней поддержки – это может сдержать рост доллара на Мосбирже. Валюты развивающихся стран в то же время пребывают под давлением", — заключает Егор Жильников из Промсвязьбанка.