МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 84 рублей, впервые более чем за месяц, следует из данных торгов. Победный май в помощь России

К 12.46 мск курс евро падает на 2,28 рубля, до 83,98 рубля.

Курс доллара при этом снижается на 1,66 рубля, до 76,53 рубля, юаня — на 21 копейку, до 11,04 рубля.