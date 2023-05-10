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2023
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Евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля
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Курс евро на Московской бирже опустился ниже 84 рублей, впервые более чем за месяц, следует из данных торгов. К 12.46 мск курс евро падает на 2,28 рубля, до 83,98 рубля. Курс... ПРАЙМ, 10.05.2023
валюта, рынки, новости, рубль, евро, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 84 рублей, впервые более чем за месяц, следует из данных торгов.
К 12.46 мск курс евро падает на 2,28 рубля, до 83,98 рубля.
Курс доллара при этом снижается на 1,66 рубля, до 76,53 рубля, юаня — на 21 копейку, до 11,04 рубля.