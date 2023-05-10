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2023
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Юань опустился ниже 11 рублей впервые с 16 марта
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Курс юаня на Московской бирже опустился до 11 рублей, впервые с 16 марта, следует из данных торгов. К 13.04 мск курс юаня снижается на 23 копейки, до 11,01 рубля. А минутами ранее... ПРАЙМ, 10.05.2023
валюта, рынки, новости, юань, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже опустился до 11 рублей, впервые с 16 марта, следует из данных торгов.
К 13.04 мск курс юаня снижается на 23 копейки, до 11,01 рубля. А минутами ранее курс китайской валюты опускался до отметки ровно 11 рублей.
Курс доллара при этом падает на 1,84 рубля, до 76,35 рубля, евро — на 2,47 рубля, до 83,78 рубля.