МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс юаня на Московской бирже опустился до 11 рублей, впервые с 16 марта, следует из данных торгов. Названа сумма проданных Банком России юаней с расчетами 5 мая

К 13.04 мск курс юаня снижается на 23 копейки, до 11,01 рубля. А минутами ранее курс китайской валюты опускался до отметки ровно 11 рублей.

Курс доллара при этом падает на 1,84 рубля, до 76,35 рубля, евро — на 2,47 рубля, до 83,78 рубля.