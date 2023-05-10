МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 76 рублей, впервые с 23 марта, следует из данных торгов. Фьючерсы Уолл-стрит падают перед данными об инфляции в США

К 13.18 мск курс доллара снижается на 2,13 рубля, до 76,06 рубля, а минутами ранее опускался до 75,97 рубля.

Курс юаня при этом снижается на 28 копеек, до 10,97 рубля, евро — на 2,81 рубля, до 83,44 рубля.