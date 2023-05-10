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2023
https://1prime.ru/Forex/20230510/840563225.html
Доллар на Мосбирже упал ниже 76 рублей впервые с 23 марта
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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 76 рублей, впервые с 23 марта, следует из данных торгов. К 13.18 мск курс доллара снижается на 2,13 рубля, до 76,06 рубля, а... ПРАЙМ, 10.05.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 76 рублей, впервые с 23 марта, следует из данных торгов.
К 13.18 мск курс доллара снижается на 2,13 рубля, до 76,06 рубля, а минутами ранее опускался до 75,97 рубля.
Курс юаня при этом снижается на 28 копеек, до 10,97 рубля, евро — на 2,81 рубля, до 83,44 рубля.