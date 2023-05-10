МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс доллара ощутимо снижается и может закрепиться в коридоре 75-77 рублей на фоне роста продаж валюты экспортерами и завершения этапа выкупа российского бизнеса у собственников из недружественных стран, прокомментировал РИА Новости очередную волну укрепления рубля после майских праздников старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Финансист раскрыл пользу технического дефолта США для России

Курсы доллара, евро и юаня активно падают в среду и обновляют минимумы за несколько недель. Так, валюта США падала максимально за день уже на 2,22 рубля, до 75,97 рубля (минимум с 23 марта), европейская — на 2,93 рубля, до 83,32 рубля (минимум с 23 марта), китайская — на 24 копейки, до 10,95 рубля (минимум с 23 марта). Рост рубля в последние дни усилился, в частности, доллар еще 27 апреля стоил 81,99 рубля.

"Мы наблюдаем отложенный эффект от высоких цен на нефть в апреле. Поэтому с мая российские экспортеры платят налоги по более высокой цене, особенно, с учетом снижения дисконта стоимости марки Urals и Brent. Также, скорее всего, завершился этап выкупа российского бизнеса у владельцев из недружественных стран (и спрос на валюту с их стороны ослабел). Наконец, май — месяц выплат дивидендов, и экспортеры конвертируют валютную выручку под эти цели", — сказал Коныгин.

Нефть марки Brent в апреле торговалась в диапазоне 77,4-87,5 доллара за баррель против 70,1-86,8 доллара – в марте. При этом Минфин РФ оценил, что средняя цена нефти Urals в апреле увеличилась на 22,5% по отношению к марту — до 58,63 доллара за баррель. Средняя цена марки Urals в январе-апреле 2023 года сложилась в размере 51,05 доллара.

"В итоге, в рамках новой волны роста рубля курс доллара может закрепиться в диапазон 75-77 рублей", — оценил Коныгин.