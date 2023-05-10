Аналитик Коныгин: продажи валюты экспортерами закрепят доллар у 75-77 рублей
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс доллара ощутимо снижается и может закрепиться в коридоре 75-77 рублей на фоне роста продаж валюты экспортерами и завершения этапа выкупа российского бизнеса у собственников из недружественных стран, прокомментировал РИА Новости очередную волну укрепления рубля после майских праздников старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.
Курсы доллара, евро и юаня активно падают в среду и обновляют минимумы за несколько недель. Так, валюта США падала максимально за день уже на 2,22 рубля, до 75,97 рубля (минимум с 23 марта), европейская — на 2,93 рубля, до 83,32 рубля (минимум с 23 марта), китайская — на 24 копейки, до 10,95 рубля (минимум с 23 марта). Рост рубля в последние дни усилился, в частности, доллар еще 27 апреля стоил 81,99 рубля.
"Мы наблюдаем отложенный эффект от высоких цен на нефть в апреле. Поэтому с мая российские экспортеры платят налоги по более высокой цене, особенно, с учетом снижения дисконта стоимости марки Urals и Brent. Также, скорее всего, завершился этап выкупа российского бизнеса у владельцев из недружественных стран (и спрос на валюту с их стороны ослабел). Наконец, май — месяц выплат дивидендов, и экспортеры конвертируют валютную выручку под эти цели", — сказал Коныгин.
Нефть марки Brent в апреле торговалась в диапазоне 77,4-87,5 доллара за баррель против 70,1-86,8 доллара – в марте. При этом Минфин РФ оценил, что средняя цена нефти Urals в апреле увеличилась на 22,5% по отношению к марту — до 58,63 доллара за баррель. Средняя цена марки Urals в январе-апреле 2023 года сложилась в размере 51,05 доллара.
"В итоге, в рамках новой волны роста рубля курс доллара может закрепиться в диапазон 75-77 рублей", — оценил Коныгин.
https://1prime.ru/Forex/20230510/840563731.html