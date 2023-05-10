МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Московская биржа запускает торги расчетными фьючерсами на казахстанский тенге и армянский драм, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа начнет торговать фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию

"Одиннадцатого мая 2023 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "казахстанский тенге – российский рубль" и "армянский драм – российский рубль". Новые инструменты адресованы широкому кругу клиентов – физическим и юридическим лицам, и могут использоваться как для активных торговых стратегий, так и для хеджирования валютных рисков", — говорится в сообщении.

"Валютные фьючерсы занимают стабильно лидирующие позиции среди инструментов срочного рынка Московской биржи по активности клиентов. Интерес инвесторов обусловлен невысокими издержками операций и возможностью реализации широкого набора стратегий с большим перечнем валют разных стран", — комментирует руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Всего на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 95 фьючерсных контрактов и опционы на них, базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.