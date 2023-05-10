МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду продолжил уверенно расти к основным торгуемым на Московской бирже валютам, поддержка пришла от конвертации валюты экспортерами под выплату дивидендов и снижения покупок валюты в рамках выхода нерезидентов из российских активов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Мосбиржа запустит торги фьючерсами на казахстанский тенге и армянский драм

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.07 мск падал на 2,08 рубля, до 76,11 рубля, евро — на 2,48 рубля, до 83,77 рубля, юаня – на 26 копеек, до 10,98 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 153,2 миллиарда рублей против 40,3 миллиарда по евро и 111,7 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падал к рублю на 2,6%, юань – на 2,3%, евро — на 2,4%.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Российская валюта в среду продолжила уверенно укрепляться против основных торгуемых на Московской бирже валют. Рост продаж и снижение спроса на инвалюту поддерживают крепость рубля.

"Ослабление рубля в марте и апреле во многом было связано с конвертацией иностранными компаниями средств, полученных за российские активы. В мае давление с этой стороны заметно ослабло. Кроме того, есть вероятность того, что российские компании-экспортеры конвертируют часть своей выручки под будущие дивидендные выплаты", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Стоимость нефти к 17.07 мск теряла на 1,5% до 76,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2% до 101,3 пункта, что сигнализирует об аппетите к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

"После прохождения вниз курсом уровня 76,25 рубля за доллар, следующим краткосрочным уровнем поддержки станет уровень 75,70 рубля, а на среднесрочном горизонте допускаем снижение курса доллара до отметки 73,75-74,75 рубля", — оценил Александр Фетисов из Россельхозбанка. Победный май в помощь России

В течение месяца рубль может нацелиться на взятие уровня 75 против доллара, чему также будет помогать предстоящий налоговый период, считает Кочетков из компании "Открытие инвестиции".