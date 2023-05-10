МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к снижению по отношению к евро и иене в среду после выхода данных о потребительских ценах в США, следует из данных торгов. Цены на нефть падают на процент после выхода статистики по США

По состоянию на 18.50 мск курс евро к доллару рос до 1,0973 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,096 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 134,51 иены со 135,21 иены. До выхода статистики в 15.30 мск доллар дорожал и к евро, и к иене. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 18.50 мск опускался на 0,09%, до 101,52 пункта.

Согласно данным министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам апреля замедлилась до 4,9%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение на уровне марта в 5%. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с апреля 2021 года.

Рынки восприняли эти данные как сигнал о паузе в цикле повышения учетной ставки Федрезерва США. Около 87% опрошенных CME Group аналитиков ждут сохранения учетной ставки Федрезерва США по итогам июньского заседания на текущем уровне в 5-5,25%.

"Данные находятся на уровне прогнозов, и здесь нет никаких сюрпризов. Я скорее обнадежен, а главный вывод заключается в том, что вероятность неожиданного поворота в монетарной политике Джерома Пауэлла (главы ФРС США — ред.) снижается", — сказал агентству Блумберг портфельный менеджер Swisslife Gestion Privee Александр Халбин (Alexandre Halbin).