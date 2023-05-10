МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 76,06 рубля и 10,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Стратегический резерв нефти в США остается на минимуме с 1983 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,13 рубля, до 76,06 рубля, юаня – на 29 копеек, до 10,96 рубля, евро — на 2,7 рубля, до 83,55 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" поставил после длинных выходных очередной рекорд – 171,2 миллиарда рублей.