МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в начале торгов четверга по отношению к основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Рубль уверенно растет после длинных выходных на продажах валюты

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 8 копеек, до 76,14 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 10,95 рубля, курс евро растет на 4 копейки, до 83,59 рубля.