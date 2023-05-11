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2023
https://1prime.ru/Forex/20230511/840568668.html
Рубль в начале торгов демонстрирует разнонаправленную динамику
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Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в начале торгов четверга по отношению к основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 11.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в начале торгов четверга по отношению к основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 8 копеек, до 76,14 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 10,95 рубля, курс евро растет на 4 копейки, до 83,59 рубля.