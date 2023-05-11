МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в начале торгов четверга по отношению к основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.

Монеты номиналом один рубль.

Рубль уверенно растет после длинных выходных на продажах валюты

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 8 копеек, до 76,14 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 10,95 рубля, курс евро растет на 4 копейки, до 83,59 рубля.