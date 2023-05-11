МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Юань снизился в четверг против доллара США после выхода слабых данных по инфляции в Китае. Давление на него также оказала информация о том, что четырем китайским государственным банкам было предложено понизить верхние пределы ставок по депозитам. Банкиры выяснили, насколько россияне готовы открывать вклады в юанях

Рост потребительских цен в Китае в апреле замедлился до минимума более чем за два года, а снижение отпускных цен производителей ускорилось. Судя по этим данным, для поддержки неровного восстановления китайской экономики может потребоваться дополнительное стимулирование.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на уровне 6,9101 против 6,9299 в среду. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,9300, а на момент написания статьи торговалась на максимуме с 10 марта 6,9413.

Данные по потребительским ценам и ценам производителей указали на слабость внутреннего спроса в Китае, подтвердив поданные рядом других индикаторов сигналы, говорят аналитики Citi.

По мнению аналитиков Maybank, торгово-взвешенный индекс юаня со временем может опуститься до 98.

Давление на юань усилила информация о том, что "большой четверке" государственных банков Китая было велено понизить максимальные уровни ставок по некоторым депозитам.

Аналитики UBS говорят, что доходность всех государственных облигаций на этой информации продолжала снижаться и есть риск ее дальнейшего снижения.

К середине сессии индекс доллара вырос до 101,485 от уровня закрытия среды 101,47. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,9432.