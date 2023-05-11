МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в пятницу утром в целом стабильна после выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Россиян предупредили о подходящем моменте для покупки валюты к отпуску

По состоянию на 9.04 мск курс евро к доллару снижается до 1,0977 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0980 доллара, курс доллара к иене так же незначительно уменьшается до 134,29 иены со 134,34 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на символические 0,02%, до 101,45 пункта.

Годовая инфляция в США замедлилась до 4,9% в годовом выражении по итогам апреля с 5% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали торможение процесса её замедления. Это минимальный показатель с апреля позапрошлого года.

Теперь, согласно CME Group, больше 93% аналитиков ожидают повышения учётной ставки в США на 0,25 процентного пункта.

Также аналитики ожидают итогов заседания британского центробанка, публикация которых случится позже в четверг. Аналитики полагают, что он так же повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5%.