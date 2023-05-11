МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 83 рублей, впервые более чем за месяц, следует из данных торгов. Доллар стабилизируется после выхода статистики по инфляции в США

К 10.01 мск курс евро снижается на 46 копеек, до 83,13 рубля. А минутами ранее курс европейской валюты опускался ниже отметки в 83 рубля, максимально падая до 82,92 рубля.

Курс доллара при этом снижается на 11 копеек, до 75,95 рубля, курс юаня — на 4 копейки, до 10,91 рубля.