2023-05-11T10:03:00+03:00
2023-05-11T10:07:10+03:00
2023-05-11T10:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230511/840570117.html
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 83 рублей впервые с 3 апреля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 83 рублей, впервые более чем за месяц, следует из данных торгов. К 10.01 мск курс евро снижается на 46 копеек, до 83,13 рубля. А... ПРАЙМ, 11.05.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс рубля, курс евро
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230511/840569744.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 83 рублей, впервые более чем за месяц, следует из данных торгов.
К 10.01 мск курс евро снижается на 46 копеек, до 83,13 рубля. А минутами ранее курс европейской валюты опускался ниже отметки в 83 рубля, максимально падая до 82,92 рубля.
Курс доллара при этом снижается на 11 копеек, до 75,95 рубля, курс юаня — на 4 копейки, до 10,91 рубля.