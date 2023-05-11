МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль в первой половине четверга перешел к укреплению к доллару, юаню и евро после разнонаправленной динамики в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Россиян предупредили о подходящем моменте для покупки валюты к отпуску

Курс доллара расчетам "завтра" на 10.45 мск снижается на 65 копеек, до 75,41 рубля, юаня — на 12 копеек, до 10,84 рубля, курс евро снижается на 1,11 рубля, до 82,44 рубля.

При этом июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,71%, до 76,95 доллара за баррель.

В самом начале торгов курс доллара рос на 8 копеек, до 76,14 рубля, курс юаня снижался лишь на 1 копейку, до 10,95 рубля, а курс евро рос на 4 копейки, до 83,59 рубля.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов видит несколько причин для укрепления рубля. Первой причиной он считает конвертацию части выручки компаниями-экспортерами для будущих дивидендных выплат. Второй — снижение спроса на валюту со стороны импортеров. Третьей — техническую коррекцию стоимости валют после их существенного роста с начала года.

"Торговая активность американской валютой осталась повышенной, как и на прошлой неделе, при этом укрепление рубля усилилось. Мы считаем, что давление на доллар продолжают оказывать спекулянты, причем доллар до сих пор остается не перепроданным. Отчасти допускаем, что на рынке активизировались экспортеры, готовящиеся к дивидендным выплатам, а также хеджирующихся от санкционных рисков, что расширяет предложение валюты на рынке", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

По его прогнозу, рубль сегодня продолжит укрепляться. "Для нас важным ориентиром для пары доллар-рубль выступает отметка 75 рублей, на которой находятся важные уровни поддержки. На данный момент сигналов к восстановлению позиций долларом не наблюдаем", — дополняет эксперт.