МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В четверг британский фунт отступил от многомесячных максимумов против доллара США и евро, в то время как участники рынка ждут решения Банка Англии, которое будет объявлено позднее в течение сессии. Аналитики ждут, что Банк Англии повысит учетную ставку до 4,5 процента

Пара фунт/доллар торговалась со снижением на 0,36%, по 1,2580, немного ниже достигнутого в среду максимума с конца апреля прошлого года 1,2679.

Пара евро/фунт немного укрепилась и на момент написания статьи торговалась по 86,92. На предыдущей сессии евро опускался до минимума с декабря 86,72 пенса.

В 11.00 по Гринвичу Банк Англии объявит решение по денежно-кредитной политике, а через спустя полчаса начнется пресс-конференция главы центрального банка Эндрю Бейли.

Инвесторы почти в полной мере учитывают в котировках повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, поэтому сосредоточат внимание на сигналах банка о дальнейшей траектории ставок. Сейчас помимо ожидаемого в четверг повышения они прогнозируют как минимум еще два, каждое на 25 базисных пунктов.

"Сигналы Банка Англии о менее агрессивных намерениях могут заставить рынки понизить прогнозы ужесточения политики и оказать временное давление" на пару фунт/доллар, сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

По ее словам, поддержка пары находится на проходящей на 1,2337 скользящей средней за 50 дней.