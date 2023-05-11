МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов в четверг днем снижается к доллару в преддверии публикации решения Банка Англии по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. Фондовые рынки Европы в основном растут

По состоянию на 13.10 мск курс фунта к доллару снижается до 1,2582 доллара за фунт с уровня прошлого закрытия в 1,2624 доллара.

Курс евро к доллару снижается до 1,0924 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0980 доллара, курс доллара к иене растет до 134,64 иены со 134,34 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет 0,38%, до 101,86 пункта.

Внимание инвесторов в четверг приковано к предстоящему заседанию британского центробанка. Аналитики полагают, что по его итогам регулятор повысит учетную ставку до 4,5% с 4,25%.

Кроме того, британский регулятор обнародует прогнозы инфляции и ВВП страны.

Повышение процентной ставки положительно для национальной валюты, а понижение — отрицательно.