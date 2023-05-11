МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем перешел к коррекционному снижению против основных торгуемых на Московской бирже валют, несколько дней их падения и обновление инвалютами минимумов за несколько недель сменились отскоком вверх, следует из данных торгов и комментариев экспертов. ОПЕК продолжает ждать роста мирового спроса на нефть в 2023 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск рос на 95 копеек, до 77,01 рубля, евро — на 81 копейку, до 84,36 рубля, юаня – на 12 копеек, до 11,08 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в четверг доллар обновил минимум с 15 марта, упав до 75,23 рубля, евро – с 3 апреля – до 82,16 рубля, юань – с 1 марта — до 10,81 рубля.

Объем торгов юанями при этом составлял 114 миллиардов рублей против 41,5 миллиарда по евро и 113,2 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 1,3%, юань – на 1,1%, евро — на 1%.

РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ ВНИЗ

Российская валюта в четверг днем снижается в рамках коррекции после уверенного роста на протяжение нескольких торговых сессий против основных торгуемых на Московской бирже валют. В частности, доллар с 26 апреля максимально падал к минимуму четверга на 6,39 рубля (7,83%).

"Доллар впервые с середины марта приблизился в четверг к 75,2 рубля, а евро установил месячный максимум немного выше 82 рублей. Затем валютные пары перешли к консолидации в узком диапазоне, но к текущему моменту отскочили вверх в рамках коррекции", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти падает на 1% — до 75,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,2% до 101,7 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

Факторы, которые могут сейчас влиять на курс: баланс экспорта/импорта (приток и отток валюты), продажа экспортерами ранее "припасенной" валюты для выплаты дивидендов в течение этого года, а также налоговых платежей в бюджет, покупка валюты нерезидентами по одобренным сделкам продажи акций/долей российских компаний, отмечают аналитики УК "Альфа-Капитал".

"Оборот торгов валютой с прошлого года на Мосбирже существенно снизился (ликвидность сжалась), поэтому дополнительный объем спроса/предложения может вызывать движение курса вверх/вниз на 10-20% за достаточно короткий срок", — полагают они.

Поддержку рублю продолжает оказывать нормализация платежного баланса, считает Бабин.

"Правда, при текущей конъюнктуре сырьевого рынка крепкий рубль может создать проблемы для достаточного увеличения доходной части бюджета", — добавляет он.