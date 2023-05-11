МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс евро в четверг вечером снижается по отношению к доллару на фоне сохраняющихся опасений за состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 18.10 мск курс евро к доллару снижался до 1,0913 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,098 доллара, курс доллара к иене рос до 134,49 иены со 134,34 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,54%, до 102,03 пункта.

Аналитики отмечают сохранение на рынках беспокойства за перспективы мировой экономики на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики крупных центробанков и ухудшающихся показателей статистики по странам.

"Пусть США и, кажется, не вошли в рецессию, начинают появляться некоторые признаки "трещин" (в экономике — ред.), также сохраняется глобальное давление", — цитирует агентство Блумберг старшего экономиста Strategas Дона Риссмиллера (Don Rissmiller).

В связи с этим валютные инвесторы обратили внимание на американскую макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 мая, выросло на 22 тысячи с показателя предыдущей недели, до 264 тысяч. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь до 245 тысяч.