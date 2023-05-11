МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга упал к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 76,9 рубля и 11,04 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Минфин: вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 84 копейки, до 76,9 рубля, юаня — на 9 копеек, до 11,04 рубля, евро — на 55 копеек, до 84,1 рубля.