2023-05-11T19:10:07+03:00
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2023-05-11T19:10:07+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230511/840576095.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 76,9 рубля
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Рубль по итогам торгов четверга упал к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 76,9 рубля и 11,04 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 11.05.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга упал к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 76,9 рубля и 11,04 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 84 копейки, до 76,9 рубля, юаня — на 9 копеек, до 11,04 рубля, евро — на 55 копеек, до 84,1 рубля.