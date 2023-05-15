МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллар в понедельник восстановились с двухнедельных минимумов. Ранее эти валюты оказались под давлением со стороны опасений относительно роста мировой экономики, обеспокоенности неразрешенностью вопроса о потолке госдолга в США, а также роста инфляционных ожиданий американцев. Доходность австралийских и новозеландских гособлигаций повысилась. В Австралии прогнозируют первый профицит бюджета за 15 лет

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,3%, до 0,6660. На прошлой неделе пара показала самое большое падение за два месяца, опустившись до двухнедельного минимума 0,6637. Ключевое сопротивление пары находится на уровне скользящей средней за 200 дней 0,6723, а поддержка — на минимуме апреля 0,6573.

Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,2%, до 0,6205. В пятницу пара упала до двухнедельного минимума 0,6185, пострадав от ослабления инфляционных ожиданий в Новой Зеландии. По итогам прошлой недели пара снизилась на 1,6%. Ее поддержка расположена на 0,6160.

Обе валюты испытывают давление со стороны обеспокоенности экономическим ростом их крупнейшего торгового партера Китая, разочаровывающие экономические данные которого обрушили сырьевые цены, в том числе котировки меди, железной руда и нефти.

Согласно результатам опроса, опубликованным вечером в пятницу Мичиганским университетом, индикатор настроений американских потребителей в мае упал до шестимесячного минимума. Долгосрочные инфляционные ожидания американцев подскочили до максимума с 2011 года, что способствовало росту американского доллара и доходности гособлигаций США.

Поддержку восстановлению австралийского доллара могло оказывать ужесточение позиции Резервного банка Австралии, который ранее в мае повысил ключевую процентную ставку, удивив рынки, которые ожидали продолжительной паузы.

National Australia Bank в понедельник повысил прогноз пика ключевой ставки и теперь ожидает, что для возвращения инфляции к целевому уровню к середине 2025 года РБА придется повысить ключевую ставку еще как минимум один раз, до 4,1%. Уровень годовой инфляции в Молдавии в апреле достиг 18 процентов

"Мы не исключаем возможности еще одного повышения ставки, до 4,35%, если экономические данные будут дольше оставаться сильными", — отметили экономисты NAB в аналитической записке.

Во вторник выйдут протоколы майского заседания РБА. Рынки оценивают в 87% вероятность того, что в июне центральный банк не будет менять ставки. При этом повышение ставок в августе или сентябре на рынке теперь считают более вероятным.

Доходность трехлетних австралийских гособлигаций выросла на 8 базисных пунктов, до 3,107%, а 10-летних — на 7 базисных пунктов, до 3,399%.