ТАШКЕНТ, 15 мая — ПРАЙМ. Долларизация депозитов в Узбекистане в настоящий момент снизилась до 30% с 37,5% в прошлом году, заявил председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов. Американский инвестор назвал "парадоксальный эффект" от санкций

"Сегодня уровень долларизации депозитов составляет около 30%… Это хороший показатель",- сказал Нурмуратов, которого цитирует интернет-издание newshab.uz.

Глава ЦБ Узбекистана назвал такую динамику "приемлемым снижением", поскольку недавно показатель долларизации депозитов в банках страны составлял 42%, в 2022 году – 37,5%.

Нурмуратов отметил, что долларизация – это экономический процесс, связанный с доверием населения. "Мы сможем снизить уровень долларизации, только если повысим доверие к экономическим реформам", – считает глава ЦБ.

"Если люди поверят, что вклады в сумах будут приносить больше дохода, чем долларовые, то они будут продавать доллары и покупать сумы. Этот процесс уже начался. Мы это видим по анализу банковских балансов", – добавил Нурмуратов

По данным ЦБ, в прошлом квартале общий объем депозитов в коммерческих банках Узбекистана снизился на 5%, до 206 триллионов сумов (около 18 миллиардов долларов), в том числе физлиц – вырос на 3%, до 65 триллионов сумов (5,7 миллиарда долларов).