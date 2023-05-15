МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 79 рублей, впервые с 4 мая этого года, следует из данных торгов на Московской бирже. Ставки на рубль сделаны

К 10.42 мск курс доллара подскакивает на 1,21 рубля, до 79,13 рубля.

Курс юаня на Московской бирже при этом также повышается, на 24 копейки, до 11,36 рубля, евро — на 1,19 рубля, до 86,03 рубля.