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2023
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Доллар поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая
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Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 79 рублей, впервые с 4 мая этого года, следует из данных торгов на Московской бирже. К 10.42 мск курс доллара подскакивает на 1,21... ПРАЙМ, 15.05.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 79 рублей, впервые с 4 мая этого года, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 10.42 мск курс доллара подскакивает на 1,21 рубля, до 79,13 рубля.
Курс юаня на Московской бирже при этом также повышается, на 24 копейки, до 11,36 рубля, евро — на 1,19 рубля, до 86,03 рубля.