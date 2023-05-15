МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник вечером после снижения по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Евро растет после публикации прогнозов Еврокомиссии

По состоянию на 18.49 мск курс евро к доллару рос до 1,0875 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0848 доллара, курс доллара к иене — до 136,04 иены со 135,71 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 102,46 пункта.

По итогам предыдущей недели европейская валюта подешевела к доллару на 1,5%. Рынки с беспокойством оценивали перспективы мировой экономики.

Во вторник ожидается публикация второй оценки ВВП еврозоны в первом квартале. Ожидается, что Евростат сохранит оценку роста на уровне первой оценки в 1,3%. Также в этот день будут обнародованы данные о розничных продажах в США за апрель, которые, согласно прогнозам, выросли на 0,8%.

В четверг будет опубликована окончательная оценка роста потребительских цен в еврозоне по итогам апреля. Предварительная оценка показала, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее.