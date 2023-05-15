Курс доллара и юаня в понедельник вырос против рубля
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 79,15 рубля и 11,38 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,23 рубля, до 79,15 рубля, юаня – на 25 копеек, до 11,38 рубля, евро — на 1,56 рубля, до 86,4 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230515/840598360.html
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