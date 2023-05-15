МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 79,15 рубля и 11,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар отступил от пятинедельного максимума, турецкая лира упала

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,23 рубля, до 79,15 рубля, юаня – на 25 копеек, до 11,38 рубля, евро — на 1,56 рубля, до 86,4 рубля.