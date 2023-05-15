МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль по итогам понедельника подешевел третий торговый день подряд, продолжая корректировать рост с начала мая против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль на Мосбирже ускорил падение

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,23 рубля, до 79,15 рубля, юаня – на 25 копеек, до 11,38 рубля, евро — на 1,56 рубля, до 86,4 рубля.

Объем торгов юанями за день составил 107,2 миллиарда рублей против 45,3 миллиарда по евро и 101,2 миллиарда по доллару.

Доллар вырос при этом на 1,6%, юань — на 2,3%, евро — на 1,8%.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ СНИЖАТЬСЯ

Российская валюта в понедельник упала третью торговую сессию подряд в рамках коррекции после уверенного роста на протяжение большинства торговых сессий начала мая. В частности, доллар с 26 апреля максимально падал к прошлому четвергу на 6,39 рубля (7,83%) и обновил минимум с 15 марта (75,23 рубля). При этом волатильность торгов в последние дни ощутимо выросла.

"В первую очередь рубль слабеет в рамках коррекции после того, как ряд временных факторов, связанных с короткой рабочей неделей, перестал оказывать рублю поддержку", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Резкие курсовые колебания связаны с сохраняющимися санкционными рисками, волатильностью продаж валютной выручки экспортерами и некоторыми разовыми факторами, в том числе с уходом зарубежных компаний с отечественного рынка", — добавляет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

В целом риски роста курса к 80 рублям за доллар сохраняются, но в дальнейшем рубль, вероятно, еще сможет показать укрепление на фоне восстановительного роста торгового профицита РФ, рассчитывает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Уже скоро рубль может начать получать поддержку со стороны подготовки компаний к налоговому периоду мая, добавляет Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, краткосрочно курс доллара может консолидироваться в зоне 78-80 рублей", — считает он.