МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Курс мексиканского песо к доллару США на валютных торгах в понедельник поднимался до 17,42, следует из данных ЦБ страны — это максимум с 2016 года, когда он находился на уровне 17 песо. Мексика резко нарастила производство и экспорт текилы

Официальный курс мексиканской валюты, установленный на 16 мая, составил 17,61 песо за один доллар США, а наивысшая зафиксированная цена в течение торгового дня — 17,42, следует из публикации на сайте ЦБ Мексики.

В последний раз песо стоил так много на торгах в мае 2016 года. С декабря 2022 года, когда за один доллар на бирже давали 19,5 песо, мексиканская валюта укрепилась на 11,2%.

Рост курса мексиканской валюты происходит на фоне публикации неблагоприятных данных об экономике США, отсутствия прогресса в обсуждении увеличения потолка госдолга этой страны, а также ожиданий, что учетная ставка Федерального резерва останется без повышения при высокой инфляции.

В мексиканском Banco Base отметили, что инвесторы, ищущие более доходных, чем доллар, позиций, сейчас выбирают песо как одну из немногих валют на американском континенте, не представляющих риска в краткосрочной перспективе.