МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 80,4 рубля и 11,49 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар перешел к росту к евро и иене после выхода статистики по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,24 рубля, до 80,4 рубля, юаня — на 11 копеек, до 11,49 рубля, курс евро повысился на 1,12 рубля, до 87,52 рубля.